На коксівне вугілля та ЗРС у 2012 році ціна впаде?

Державне підприємство "Укрпромзовнішекспертиза" прогнозує зниження цін на коксівне вугілля і залізорудну сировину в 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 9 листопада в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу повідомив директор ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Володимир ВЛАСЮК.

За його словами, у 2012 р. середньорічна ціна ЗРС буде на рівні 157 дол./1 тонна (FOB Бразилія) проти 171 дол./1 тонна у поточному році.

В. ВЛАСЮК заявив, що у 2012 р. у світі прогнозується ріст до 2011 р. виробництва сталі на 80 млн. тонн - до 1,564 млрд. тонн і, відповідно, збільшиться споживання ЗРС. Водночас, на думку експерта, на зменшення цін на ЗРС вплине Китай, який планує збільшити постачання сировини.

В. ВЛАСЮК уточнив, що, за прогнозом, у 2012 р. середньорічна ціна на коксівне вугілля очікується на рівні 246 дол./1 тонна (FOB Австралія) проти 289 дол./1 тонна у 2011 р. За його словами, на зниження ціни на коксівне вугілля вплинуть підприємства Китаю і Японії, які наступного року не планують збільшувати його імпорт.

В. ВЛАСЮК також повідомив, що через дефіцит у 2012 р. збережеться тенденція росту ціни на металобрухт.