Україна за 8 місяців збільшила виробництво сталевих труб на 34% - до 1,866 млн. тонн

В Україні за січень-жовтень 2011 р. виробництво сталевих труб виросло до 10 місяців 2010 р. на 34%, або на 474 тис.тонн, - до 1,866 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Близько 1,672 млн. тонн труб вироблено на трубних підприємствах, 194,5 тис. тонн - на двох металургійних заводах.

Дніпропетровський завод "Комінмет" за січень-жовтень виробив 157 тис. тонн труб проти 125,3 тис. тонн за підсумками 10 місяців 2010 р. ММК ім. Ілліча виробив 37,5 тис. тонн труб проти 65,8 тис. тонн. Виробництво на ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб" за січень-жовтень збільшилося на 24,5% - до 318,5 тис. тонн. Нижньодніпровський трубний завод наростив виробництво на 16,5% - до 342 тис. тонн.

Дніпропетровський трубний завод збільшив виробництво на 41,5% - до 92,4 тис. тонн. Луганський трубний завод скоротив виробництво на 1,8 % - до 178,8 тис. тонн сталевих труб.

Обсяги виробництва на Новомосковському трубному заводі в січні-жовтні 2011 р. збільшилися порівняно з січнем-жовтнем 2010 р.на 17,4% - до 182 тис. тонн.

Харцизький трубний завод за вказаний період наростив виробництво у 2,3 разу - до 498,8 тис. тонн.

У 2010 р. виробництво сталевих труб в Україні виросло до 2009 р. на 10,6% - до 1,759 млн. тонн.