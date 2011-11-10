СОТ: Росія знизить ставки мит на с/г продукцію до 10,8%, на промтовари - до 7,3%

Росія у рамках вступу до Світової організації торгівлі (СОТ) погодилася знизити середню ставку імпортних мит на сільськогосподарську продукцію до 10,8% з нинішніх 13,2%, на промислові товари - до 7,3% з 9,5%.

"Остаточні ставки митних зборів більш ніж на третину тарифів набудуть чинності в день вступу (Росії до СОТ - ред.), ще чверть (тарифів) знизиться через три роки. Найдовший період набуття чинності - вісім років для птиці, сім років для легкових автомобілів, вертольотів і цивільних літаків", - сказано у повідомленні робочої групи з СОТ.

У четвер робоча група з приєднання Росії до СОТ схвалила протокол про приєднання, включаючи підсумкову доповідь робочої групи зобов'язання Росії з доступу на ринок товарів і послуг і рекомендувала міністерській конференції прийняти Росію в організацію, передає РІА "Новини".