Імпортери та виробники шин повинні самостійно подбати про їх подальше збирання та утилізацію - постанова

Сьогодні, 11 листопада, опублікована і набула чинності ініційована Мінприроди постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації зношених шин» ( ), повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів.

Згідно з постановою, підприємства та організації, які виробляють та/або імпортують шини для транспортних засобів, зобов’язані самостійно забезпечити подальше збирання, заготівлю та утилізацію зношених шин, або укласти договори про виконання цих робіт з відповідними організаціями.

За словами міністра екології та природних ресурсів Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО «зі всіх імпортерів чи виробників шин буде стягуватись необхідна плата для забезпечення утилізації зношених шин. Це дозволить очистити величезні території нашої держави від старих шин і припинити їх накопичення».

Міністерство екології та природних ресурсів у місячний термін разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Державною митною службою затвердить Порядок збирання, заготівлі та утилізації зношених шин.

Згідно з постановою, Державна митна служба буде подавати щомісяця Державній екологічній інспекції інформацію про митне оформлення шин з метою здійснення контролю підприємств та організацій, які виробляють в Україні шини або імпортують їх. За Держекоінспекцією буде закріплено контроль за дотриманням вимог постанови.

У свою чергу Мінприроди забезпечить проведення систематичного аналізу стану справ, пов’язаних зі збиранням, заготівлею та утилізацією зношених шин.

Водночас, відомство сприятиме залученню інвестицій у розвиток системи збирання, заготівлі та утилізації окремих видів відходів зношених шин, як вторинної сировини. М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ повідомив, що на сьогодні у Мінприроди вже є інформація "про зацікавленість п’яти потужних інвесторів, котрі готові побудувати на території України заводи з утилізації використаних шин".