Кабмін затвердив держпрограму будівництва чотирьох корветів для ВМС України

Кабінет міністрів України затвердив державну цільову оборонну програму будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 9 листопада 2011 року № 1150, опублікованому на урядовому інтернет-порталі.

Як сказано у повідомленні, враховуючи ресурсні можливості держави на період до 2021 року, держпрограмою передбачено проектування, будівництво і використання за призначенням чотирьох кораблів. Орієнтовний об'єм фінансування програми складає 16,21 млрд. грн.

"Здійснення заходів програми дозволить частково відновити корабельний склад і підвищити можливості Військово-морських сил у рішенні поставлених завдань. Під час підготовки проекту програми пропрацювали питання мінімізації закупівлі корабельного озброєння і технічних засобів іноземного виробництва шляхом максимального завантаження вітчизняних підприємств і наукових організацій. Зокрема, прийнято рішення щодо розробки і постачання на корабель вітчизняного комплексу радіоелектронної боротьби замість імпортного, який пропонувався раніше", - зазначено у прес-релізі Міністерства оборони України.

У Міноборони також підкреслюють, що реалізація програми будівництва корветів сприятиме відновленню функціонування суднобудівельної і суміжних галузей оборонно-промислового комплексу, а також підвищенню експортного потенціалу держави у сфері будівництва кораблів, продажу зразків і комплексів корабельного озброєння і технічних засобів.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня цього року на Чорноморському суднобудівельному заводі (ЧСЗ) відбулася урочиста церемонія закладки головного корабля класу "корвет" для Військово-морських сил України. У церемонії взяв участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ, командуючий ВМС України Віктор МАКСИМОВ. Головний корабель класу "корвет" планується передати замовникові у 2016 році. Концепція цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет" передбачає створення серії чотирьох корветів, які повинні увійти до складу ВМС України до 2021 року.