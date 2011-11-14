Алчевський меткомбінат наростив виробництво на 19-37%

ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" за 10 місяців 2011 р. наростило до 10 місяців 2010 р. виробництво основних видів продукції на 19,4%- 36,8%.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Згідно з повідомленням, меткомбінат за січень-жовтень виробив 3,083 млн. тонн готового прокату, що на 830 тис. тонн, або на 36,8%, більше, ніж за січень-жовтень 2010 р. Комбінат також виплавив 3,151 млн. тонн сталі, що на 720 тис. тонн, або на 29,6%, більше, ніж за результатами січня-жовтня 2010 р.

За 10 місяців Алчевський меткомбінат виробив 2,844 тис. тонн чавуну, що на 687 тис. тонн, або на 31,8%, більше, ніж за аналогічний період 2010 р.

До 1 листопада металургійний комбінат також виробив 4,3 млн. тонн агломерату, що на 701 тис. тонн (на 19,4%) більше, ніж у січні-жовтні 2010 року.



Довідка УНІАН. ВАТ "Алчевський металургійний комбінат" (Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне становище у виробництві товстого нержавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

За підсумками 2010 р. комбінат скоротив до 2009 р. виробництво основних видів продукції на 5-20%.