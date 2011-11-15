В Україні ріст промвиробництва у жовтні склав 4,7%, у січні-жовтні – 8,2%

В Україні ріст промислового виробництва у жовтні поточного року порівняно з жовтнем 2010 року склав 4,7%, у січні-жовтні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року - 8,2%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, у жовтні порівняно з вереснем ріст промвиробництва склав 3,2%.

Згідно з повідомленням, ріст об'ємів промвиробництва у жовтні проти жовтня 2010 року за галузями склав: у добувній промисловості - 4,9% (до вересня - 0,6%), у тому числі у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, - 6,2% (до вересня - ріст 0,2%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалини - ріст 7,5% (до вересня - ріст 3,1%).

В оброблювальній промисловості ріст обсягів виробництва у жовтні порівняно з жовтнем 2010 року склав 4,4% (до вересня - 0,3%), у тому числі у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - ріст 4,1% (до вересня - 6,7%).

У легкій промисловості у жовтні зафіксований спад обсягів виробництва на рівні 4,5% (до вересня - спад 3,8%), у тому числі в текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього - спад 4% (до вересня - 4,1%), у виробництві шкіри і виробів з неї - спад 6,1% (до вересня - спад 2,6%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, ріст виробництва в жовтні проти жовтня 2010 року склав 1,8% (до вересня - спад 3,6%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі - спад 10,2% (до вересня - спад 1,4%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - спад 19,7% (до вересня - ріст 3,8%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості у жовтні проти жовтня 2010 року зафіксований ріст обсягів виробництва на 2,8% (до вересня - спад 2%), у тому числі в хімічному виробництві - ріст 4,2% (до вересня - спад 1,3%), у виробництві гумових і пластмасових виробів - спад 2,2% (до вересня - спад 4,7%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) - ріст 6,2% (до вересня - спад 0,8%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у жовтні порівняно з жовтнем 2010 року ріст виробництва склав 5,3% (до вересня - ріст 1,1%), у машинобудуванні зафіксований ріст на рівні 13,1% (до вересня - спад 4,2%), зокрема у виробництві машин і устаткування - ріст 6,5% (до вересня - падіння 7%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування - ріст 8,1% (до вересня - ріст 4,7%), у виробництві транспортного устаткування - ріст 22,2% (до вересня - спад 7,1%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксований ріст на рівні 2,6% (до вересня - ріст 24,7%).

Довідка УНІАН. В Україні ріст промислового виробництва у грудні 2010 року порівняно з груднем 2009 року склав 12,5%, у 2010 році порівняно з 2009 роком ріст промвиробництва склав 11%.