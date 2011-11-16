Роздрібний товарообіг підприємств за 10 місяців виріс на 14% – до 280 млрд. грн.

Об'єм роздрібного товарообігу підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, у січні-жовтні 2011 р. (у порівнянних цінах) виріс на 14,1% порівняно з січнем-жовтнем 2010 року і склав 280,28 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, ріст об'ємів роздрібного товарообігу за підсумками січня-жовтня 2011 р. зафіксований в усіх областях України.

При цьому найбільший ріст у Київській області - на 22,6% - до 13 млрд. 409,1 млн. грн., Вінницькій області - на 19,5% - до 5 млрд. 910,5 млн. грн., Житомирській області - на 18,2% - до 5 млрд. 313,4 млн. грн., Черкаській області - на 18% - до 5 млрд. 798,3 млн. грн.