СхідГЗК у 2012 р. має намір збільшити виробництво концентрату урану на 3,4%

Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК, Жовті Води, Дніпропетровська обл.) у 2012 році має намір збільшити виробництво концентрату природного урану на 3,4% - до 0,9 тис. тонн порівняно з очікуваним фактом виробництва в 2011 році (880 тонн).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомив заступник генерального директора СхідГЗК з економіки і розвитку виробництва Володимир БОГДАНЕЦЬ.

За його словами, наростити обсяги виробництва концентрату планується за рахунок збільшення видобутку руди на Новокостянтинівському руднику, що будується.

Він уточнив, що за 9 місяців цього року підприємство наростило видобуток на 5% - до 622 тонн порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Він також уточнив, що за підсумками 9 місяців обсяг товарної продукції становив 830,8 млн. грн., при цьому чистий дохід за цей період становив 902 млн. грн.

За підсумками 2011 року очікується, що чистий дохід перевищить 1 млрд. грн.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Держпрограми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, Україна в 2012 році планує наростити виробництво концентрату урану на 23,3%, або на 208 тонн - до 1,1 тис. тонн.

Для цієї мети уряд України пропонує виділити з державного бюджету 0,5 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Україна до 2014 року планує наростити виробництво концентрату урану (U3O8) в 2,3 разу порівняно з 2008 роком – до 1,88 тис. тонн. В даний час потреба українських АЕС у концентраті урану становить 2 тис. 480 тонн і задовольняється на 32%.

У 2010 році єдине в Україні урановидобувне підприємство ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» виробило 848 тонн концентрату урану.