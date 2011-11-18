«Індар» належить державі - Аніщенко

Підприємство "Індар" належить державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в парламенті під час Години питань до уряду заявив міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО.

Він підкреслив, що "зараз є рішення київського суду щодо того, що контрольний пакет акцій на суму майже 11 млн. переходить до ДАК "Укрмедпром".

При цьому міністр додав, що на це рішення подана апеляція, і "її розглядатимуть наприкінці цього місяця".

Відповідаючи на питання народних депутатів щодо якості інсулінів, які виробляє "Індар", О.АНІЩЕНКО сказав, що підприємство виготовляє якісні інсуліни.

"За останній час немає ніяких претензій до цього підприємства", - сказав він.

Він зазначив, що продукція "Індару" стовідсотково покриває потреби українців в інсулінах.

"Зараз на складах цього підприємства є залишок продукції на 24 млн. грн.", - додав міністр.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Індар" засноване 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів". Підприємство випускає понад 60% інсулінів, які виробляють в Україні. Держава у 2000 році внесла свої 70,7% акцій "Індару" до статутного фонду ДАК "Укрмедпром".

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців "Беркуту" увірвалася на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгенія КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

9 вересня Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдингз Лімітед".

Таким чином суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у вказаної компанії і мають бути повернені державі, повідомили в ГПУ.

*** В Україні зареєстровано 1 млн. 200 тис. хворих цукровим діабетом, з яких 184 тис. - інсулінозалежні, серед них - 8 тис. дітей.