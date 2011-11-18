В Україні прискорилося підвищення індексу виробництва базових галузей

В Україні в жовтні 2011 року підвищення індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 11,4% в річному вираженні проти 10,5% у вересні 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За січень-жовтень п.р. приріст ІВБГ становив 10,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

В НБУ основною причиною поліпшення показника називають значне нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва. Його збільшення, за оцінками регулятора, в жовтні становило 16,6%. Врожайність зернових станом на 1 листопада 2011 року становила 50,5 млн. тонн, що на 30% більше порівняно з аналогічною датою 2010 року. Зростання галузі рослинництва оцінюється в 25,6%.

За даними НБУ, зростання будівельної галузі в жовтні становило 12%, а в промисловому виробництві зафіксовано уповільнення до 4,7% порівняно з 6,4% у вересні. Найбільше уповільнення спостерігалося в експорто-орієнтованих галузях промисловості - металургії (з 7% у вересні до 5,3% в жовтні), хімічній і нафтохімічній промисловості (з 9,4% до 2,8%) і машинобудуванні (з 16,4% до 13,1%). Виробництво галузей, орієнтованих на забезпечення внутрішнього ринку, залишилося майже на рівні попередніх місяців.

У Нацбанку вказують на уповільнення зростання роздрібній торгівлі - з 15,2% у вересні до 12,7% в жовтні.

НБУ оцінює збільшення ВВП України за січень-жовтень п.р. на рівні вище ніж 5% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку зазначеного показника використовуються дані щодо динаміки видів економічної діяльності, які становлять більш як 40% ВВП.