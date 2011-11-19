У Донецькій області викиди шкідливих речовин досягли понад 1 млн. тонн

У Донецькій області викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення за січень-вересень 2011 року в цілому по регіону становили, за попередніми даними, 1 млн. 137,3 тис. тонн, що на 12,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Донецької області

Згідно з повідомленням, збільшилися шкідливі викиди у вугільній промисловості - на 5,4%, в коксохімічній промисловості - на 8,5%, у металургії - на 10,1%, в електроенергетиці - на 25,1%, у виробництві будівельних матеріалів та іншої неметалевої мінеральної продукції - на 26,4%, у хімічному виробництві - в 1,8 рази.

Статистики зазначили, що на вугільну промисловість припадає 27% всіх забруднюючих атмосферу речовин регіону, питома вага металургійного комплексу склала 30% обласних викидів, електроенергетики - 36%.