Промвиробництво у Польщі виросло на 6,5%

Варшава. Ріст промислового виробництва в Польщі у жовтні в річному розрахунку склав 6,5% після 7,7% у вересні.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, за даними польського Держкомстату (GUS), у місячному розрахунку промвиробництво знизилося на 2,4% після 13% росту у попередньому місяці.

Аналітики чекали росту в річному численні на рівні 7,3%.

GUS зафіксував ріст у 25 з 34 досліджуваних галузей, у тому числі, у виробництві меблів (+17,8%) і автомобілів (+12,3%).

Падіння зафіксоване у виробництві фармацевтичних товарів (на 20,4%), видобутку вугілля (10,2%), виробництві комп'ютерів (6,3%).

GUS також повідомив, що темп зростання цін виробників прискорився минулого місяця до 8,5% з 8,1% у вересні.

Аналітики чекали росту на 8,3%.

Як повідомляв УНІАН, перші два місяці поточного року промвиробництво у Польщі збільшувалося рік до року на понад 10%, після яких темп знизився у межах 6,6-7,7%.

У червні промвиробництво виросло тільки на 2%, а в наступному місяці збільшення зменшилося до 1,8%, але в серпні воно несподівано збільшилося до 8,1%.