Україні та Казахстану цікава співпраця з РФ у космічній сфері й атомній енергетиці

Астана. Україна і Казахстан вважають перспективним розвивати співпрацю в космічній сфері і атомній енергетиці спільно з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили прем`єр-міністри України і Казахстану Микола АЗАРОВ і Карім МАСІМОВ у заяві журналістам після двосторонньої зустрічі.

За заявою обох прем`єр-міністрів, співпраця в космічній сфері була б більш продуктивною за участі Росії. «Буде дуже цікава тристороння співпраця з Росією у цій сфері», - відзначив М.АЗАРОВ.

У свою чергу К.МАСІМОВ, кажучи про співпрацю у галузі атомної енергетики, наголосив, що Україна має «колосальні» напрацювання у цій сфері.

«На трьох, разом з Росією, ми теж можемо з вами рухатися вперед і досягати дуже плідних результатів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ перебуває з офіційним візитом в Республіці Казахстан.