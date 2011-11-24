У 2012 році державне оборонне замовлення планують збільшити вдвічі

У 2012 році державне оборонне замовлення України планується збільшити удвічі порівняно з 2011 роком.

Як повідомляє прес-служба, про це заявив генеральний директор ДК «Укроборонпром» Дмитро САЛАМАТІН.

За його словами, у 2011 році цей показник становитиме близько 936 млн. грн., а наступного року наблизиться до 2 млрд. грн.

У цілому Д.САЛАМАТІН позитивно оцінює хід реформування оборонно-промислового комплексу. «Ми на порядок посилили галузеву координацію. Засновано Міжвідомчу комісію з реструктуризації підприємств ОПК під керівництвом першого віце-прем`єра А.КЛЮЄВА. Створено двосторонні робочі групи з участю представників ДК «Укроборонпром» і Міноборони, МВС, Державної прикордонної служби, які відпрацьовують перспективи виробництва на національних підприємствах новітніх видів озброєнь і техніки. Спільно з Адміністрацією Президента і Міноборони ми наводимо лад у комісіях з ВТС (військово-технічної співпраці – УНІАН) із зарубіжними країнами. Багато з них не збиралися роками, і роками не переглядався перелік підписаних угод. Тепер же ухвалено рішення, що кожну комісію з українського боку очолює заступник міністра оборони, а його заступником є заступник генерального директора ДК «Укроборонпром», - цитує прес-служба слова гендиректора «Укроборонпрому».

Д.САЛАМАТІН також зазначив, що вперше до питання стратегічного розвитку ОПК залучили військову науку в особі НДІ озброєнь і військової техніки ВСУ. На його думку, одним із найважливіших завдань сьогодні є вирішення проблеми існуючої заборгованості в галузі. «Профільна Міжвідомча комісія серйозно вирішує це питання. Економічне зростання в галузі неможливе без вирішення проблеми старих боргів. Потрібно зняти з підприємств тягар і дати їм можливість економічно розвиватися», - підкреслює Д.САЛАМАТІН.

Разом з тим, на його думку, результативність проведеної в галузі роботи підтверджують показники зростання держоборонзамовлення, передбачені у проекті бюджету-2012.

«При цьому потрібно враховувати, що державне оборонне замовлення формується в умовах економічної кризи і дефіциту бюджету. Але навіть у цих скрутних умовах воно істотно зросло. Відчутно збільшиться фінансування програм з літакобудування, будівництва військових кораблів типу «корвет», виробництва високоточних видів озброєння, ремонту бронетанкової і автомобільної техніки», - уточнив Д.САЛАМАТІН.

У цілому, за його словами, політика концерну «Укроборонпром» направлена на модернізацію підприємств ОПК і виробництво найсучасніших видів озброєнь і техніки. «Це дозволить розпочати технічне переоснащення української армії відповідно до найвищих світових стандартів», - зазначив гендиректор ДК «Укроборонпром».

Водночас він констатував, що збільшення оборонного замовлення недостатньо для повного завантаження підприємств ОПК.

«У 2011 році підписано важливі міжнародні контракти, які завантажують наші підприємства додатковими замовленнями. Скажімо, тільки на заводі імені Малишева у 2012-му заплановані обсяги виробництва збільшено вдесятеро порівняно з 2011-м», - додав Д.САЛАМАТІН.

Він підкреслив, що саме на ДК «Укроборонпром» покладена відповідальність за реформування системи ОПК. «Закон «Про особливості управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» дає нам необхідні правові механізми. І ми докладемо усіх сил, щоб зміцнити позиції України у десятці найбільших світових експортерів продукції військового і спеціального призначення», - підсумував гендиректор «Укроборонпрому».