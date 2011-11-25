Лукашенко обурений тим, що Білорусь не може вирватися у лідери з високих технологій

Мінськ. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО зажадав до кінця року надати йому концептуальні підходи до подальшого розвитку наукової сфери в країні.

Про це повідомляє прес-служба Президента Білорусі за підсумками зустрічі з науковою громадськістю країни, котра відбулася 24 листопада.

Зокрема, на зустрічі з ученими О.ЛУКАШЕНКО заявив: "По-перше, чому Білорусь за умов збереженої і навіть примноженої з радянських часів інфраструктури науки, її стабільному державному фінансуванні, багатотисячній армії академіків, докторів і кандидатів не може вирватися в лідери з виробництва високотехнологічної продукції? Що заважає ученим працювати так само, як ваші колеги працюють в Китайській Народній Республіці, Кореї, Індії, інших державах, завдяки яким ці країни семимильними кроками йдуть шляхом технічного прогресу, залишивши далеко позаду "стару" Європу і Штати"?

Він закликав учених разом розібратися, у чому тут проблема: у неправильному визначенні напрямів досліджень чи в елементарному невмінні і небажанні просувати корисні розробки в життя і заробляти на цьому непогані дивіденди.

"Пора вже білоруським ученим повернутися лицем до життя, щоб буквально кожен громадянин, багато в чому за рахунок податків якого ви існуєте, побачив плоди вашої праці", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

На думку Президента Білорусі, в основі будь-яких економічних і соціальних перетворень обов'язкова чітка, вивірена, науково обгрунтована стратегія. О.ЛУКАШЕНКО вважає, що учені мають бути на півкрок-крок попереду усього суспільства, а розробка такої стратегії - одне з щонайперших завдань суспільствознавців і гуманітаріїв, з якою вони поки не впоралися.

"Ось Євразійський союз. Що робити, як робити - я не почув думки жодного ученого. Чому я повинен сидіти, десь щось продумувати, вигадувати, когось витягувати, просити у нього поради, мало не благати, як діятимемо, і прийматимемо рішення? А якщо я помилюся? Це ж головні питання! Де учені?", - підкреслив О.ЛУКАШЕНКО.

"Адже в уряд я половину учених запросив. Половина вищих посадовців сьогодні "оступінені" і навіть академіки. Встає питання: коли ви почнете працювати на державу"?, - звернувся Президент Білорусі до присутніх.

"Ви хоч би іноді на телебачення виходили б, беручи участь у виробленні найважливіших напрямів розвитку нашої держави, захищаючи його від внутрішньої п'ятої колони, наїздів і наскоків з боку, і хоч щось виразно говорили", - сказав О. ЛУКАШЕНКО.

Президент пропонує переглянути структуру організації науки у Білорусі, зробивши її ефективнішою і такою, що приносить найбільшу користь країні.

"Давайте порадимося, чи дотримуватися нам традиційних організаційних форм, де головну роль відіграє академія наук з розгалуженою мережею інститутів і науково-практичних центрів. Чи, можливо, узяти на озброєння практику західних країн, де фундаментальна наука зосереджена в університетах, а "топові" прикладні дослідження віддані у ведення корпорацій", - підкреслив Президент Білорусі.

На думку О.ЛУКАШЕНКА, учені повинні почати заробляти на власних ідеях, переставши сподіватися тільки на допомогу держави.

"Нерідко доводиться чути скарги: на науку мало грошей виділяється з бюджету. Але якщо ви такі розумні, а учені, безумовно, це найрозумніші люди в суспільстві, то чому такі бідні? Чому не заробляєте на власних ідеях?", - задав О.ЛУКАШЕНКО питання присутнім.

На зустрічі торкнулися також проблеми наукових кадрів. Глава держави вважає насторожливою ситуацію, коли з 25 тис. осіб, котрі мають вчений ступінь, у наукових дослідженнях зайнято менше 4 тис. учених.

"Чим займаються інші? Навіщо їм потрібні були ці вчені ступені? Схоже, вже модним стало повісити бирку чи на лоб, чи ще кудись і ходити - кандидат наук. А яка віддача від цього кандидата державі? Усі рвуться до ступенів, скаржаться на жорсткість вимог до дисертацій, а потім в науці залишається менше п'ятої частини. Думаю, час строго питати з тих, хто є ученим лише за назвою", - зазначив білоруський президент.

О.ЛУКАШЕНКО також вважає необхідним підвищити відповідальність вчених рад, які визначають тематику і спрямованість дисертацій, уважно подивитися на їх склад, компетентність і об'єктивність в роботі.

"Хочу, щоб ви розуміли мою позицію, вона непохитна і не підлягає сьогодні обговоренню. Я не проти того, щоб у нас було багато учених з великими ступенями. Для мене, як глави держави, це гордість, передусім. Але, з іншого боку, я абсолютно не приймаю цю моду на кандидатів, докторів та інше. Я хочу, щоб праця учених була високооплачуваною, а учений в суспільстві був справжньою центральною фігурою. Я виходжу з того, що хороший учений - це найбільша рідкість, їх багато бути не може" - підкреслив Президент Білорусі.