Казахстанська Berkut Air зацікавлена в придбанні літаків Ан-148

Казахстанська авіакомпанія Berkut Air зацікавлена в придбанні регіональних реактивних літаків нового покоління Ан-148.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП «Антонов».

У повідомленні наголошується, що 23 листопада, в рамках офіційного візиту до Казахстану прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, в аеропорту Астани відбулася презентація Ан-148-100 представникам Міністерства транспорту і комунікацій Казахстану, Комітету цивільної авіації й керівникам авіакомпанії країни.

Представники казахстанської сторони детально ознайомилися з характеристиками літака, а також з результатами першого етапу його експлуатації.

Як повідомив президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА під час презентації, «на сьогодні на регіональних внутрішніх маршрутах України і Росії, а також міжнародних авіатрасах працюють 11 літаків Ан-148. Вони вже перевезли близько 650 000 пасажирів, їх наліт становить 31 000 годин, а в серпні цього року місячний наліт одного з Ан-148 авіакомпанії «Росія» досяг 400 годин».

Віце-міністр транспорту і комунікацій Казахстану Єркин ДЮСЕМБАЄВ наголосив на широких перспективах застосування Ан-148 і його варіантів в умовах країни.

Підбиваючи підсумки зустрічі, Є.ДЮСЕМБАЄВ відзначив високу важливість розвитку авіапрому країни, зокрема у співпраці з підприємствами України. Презентація «Антонов», яка «відбулася, відкрила нову віху партнерських відносин наших країн в авіаційній галузі», - сказав він.

Довідка УНІАН. Ан-148 – регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість – 800-870 км/годину. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дає змогу літаку здійснювати злітання і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове устаткування робить можливим посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах.

Літак спроектований київським ДП «Антонов», у програмі виробництва задіяні Серійний завод «Антонов» в Україні і «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» в Росії.