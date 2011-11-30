Через п’ять років попит на вантажні вагони зменшиться удвічі - експерт

Через п'ять років попит на вантажні вагони буде істотно меншим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив голова Наглядової ради ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" Володимир ПРИХОДЬКО.

За його словами, сьогодні 40 підприємств вагонобудування, які діють на території колишнього Радянського союзу, випускають близько 100 тис. вагонів на рік.

"Потреба в цих вагонах - близько 360 тис. штук. Ну, якщо ми так працюватимемо, то за пару-трійку років потребу накриємо. Думаю, залишиться близько 12-15 підприємств. Дрібні вагонобудівні заводи не встигають за гігантами і перепрофілювалися", - сказав експерт. І додав: "У СРСР, до речі, було всього 9 вагонобудівних заводів". "Тому попит через п'ять років впаде і ми всі разом випускатимемо не більше 50 тис. вагонів на рік", - сказав В. ПРИХОДЬКО.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється за замовленням "Укрзалізниці". Продукцію заводу поставляють у понад 20 країн світу. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в СНД підприємством, яке має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів, - пасажирських і вантажних.

У 2010 році завод виробив 9 тис. 090 вантажних вагонів.

У січні-жовтні 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року завод збільшив виробництво вантажних вагонів на 22% або 1 704 шт. - до 9 332 штук.