ІСД планує скоротити на Дніпровському меткомбінаті близько 800 працівників
Корпорація "Індустріальний Союз Донбасу" (ІСД) заявляє про скорочення на Дніпровському меткомбінаті ім. Дзержинського (ДМКД, Дніпродзержинськ) близько 800 працівників протягом року.
Про це УНІАН повідомила прес-служба ІСД.
Прес-служба посилається на наказ № 1090 від 24.11.2011 р. про затвердження ліміту чисельності персоналу структурних підрозділів на ДМКД.
"Оптимізаційний процес на ДМКД буде включати скорочення низки управлінських вакансій і працівників пенсійного віку, яким виплатять всі передбачені колективним договором суми. Оптимізація проходитиме протягом року з урахуванням пропозицій, внесених директорами напрямків, головними спеціалістами, керівниками структурних підрозділів», - йдеться в повідомленні прес-служби ІСД.
За інформацією корпорації, згадані дії будуть здійснюватися відповідно до КЗпП з дотриманням всіх норм і термінів. У разі прийняття рішення про скасування штатної одиниці, працівник матиме можливість і час для переведення в інший структурний підрозділ або дочірню компанію або зможе пройти додаткове навчання для переходу в новий цех.
На Дніпропетровському меткомбінаті ім. Дзержинського в даний час працює 17 тис. осіб.
Довідка УНІАН. ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (м. Дніпродзержинськ) спеціалізується на виробництві чавуну, прокату і займає монопольне становище на ринку широкосмугової універсальної сталі і профілів. Комбінат є постачальником катаної осьової профільної заготівлі для залізничного транспорту. Свою продукцію підприємство поставляє в Німеччину, Італію, Бельгію, Китай, країни СНД і Близького Сходу.
За підсумками 2010 р. Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського справив 2,608 млн. тонн готового прокату, що на 20,8%, або 686 тис. тонн менше, ніж за 2009 р.
Раніше корпорація ІСД володіла 98,8% акцій ДМКД. У грудні 2009 р. ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.