У Росії будують завод для випуску агрегатів з композиційних матеріалів

Москва. У середу, 30 листопада, в Ульяновську (РФ) на території «Авіастар - СП» відбувся запуск будівництва заводу з випуску агрегатів із композиційних матеріалів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі російської «Об`єднаної авіабудівної корпорації, на майданчику ЗАТ «Авіастар - СП» площею 64 250 кв. м ЗАТ «Аерокомпозіт» розгорне виробництво конструкцій з полімерних композиційних матеріалів: панелей центроплану, а також лонжеронів і інтегральних панелей окремої частини крила, в інтересах програми МС-21 та інших перспективних програм Об`єднаної авіабудівної корпорації. Виготовлення перших комплектів планується почати в 2012 р.

«Створення сучасного російського виробництва композитних конструкцій є одним з ключових факторів забезпечення конкурентоспроможності перспективної лінійки цивільних літаків Об`єднаної авіабудівної корпорації. В рамках реалізації стратегії ОАК на базі ЗАТ «Аерокомпозіт» ми створюємо центр компетенцій з розробки, виробництва та реалізації комплектуючих з композиційних матеріалів, що включає конструкторський центр, технологічний центр і заводи з виробництва агрегатів.

Сьогодні в Ульяновську ми закладаємо перший з виробничих майданчиків, що забезпечує не тільки більш 600 робочих місць на підприємстві, а й розвиток найперспективніших технологій галузі в регіоні», - зазначив президент ОАК Михайло ПОГОСЯН.

Генеральний директор ЗАТ «Аерокомпозіт» Анатолій ГАЙДАНСКИЙ повідомив, що на проектну потужність, яка становить 100 комплектів на рік, підприємство вийде в 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні поточного року на форумі «RUSNANOTECH-2011» в Москві президент «Об`єднаної авіабудівної корпорації» Росії (ОАК) Михайло ПОГОСЯН заявив, що Росія буде робити акцент на створенні нових літаків з використанням композитів, а не модернізації існуючих літаків.