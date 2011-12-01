Завод «Затока» побудував третє судно для норвезької компанії Ulstein

Суднобудівельний завод "Затока" (Керч, Крим) побудував судно постачання бурових платформ для норвезької компанії Ulstein.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Корпус судна спустили на воду 30 листопада.

Судно було закладене в серпні. Його довжина складає 83,4 метра, ширина - 18 метрів, висота - 8 метрів.

Судно стало п'ятисотим за рахунком, побудованим на заводі "Затока" за час його існування, і восьмим судном, побудованим підприємством для Ulstein за час співпраці з норвезьким холдингом.

"Корпус створювався з урахуванням умов експлуатації в морях Північної Атлантики", - сказано у повідомленні.

Зараз корабели працюють ще над одним проектом для Ulstein: корпусом будівельно-монтажного офшорного судна.

Раніше цього року "Затока" здала два судна для норвезького замовника - вони призначені для сейсмографічної розвідки шельфу.

Як повідомляв УНІАН, завод "Затока" у грудні 2010 року підписав контракти на будівництво 6 суден загальною вартістю близько 20 млн. євро. Замовниками стали компанії Ulstein (Норвегія) і Bodewes (Голландія).

Довідка УНІАН. ВАТ "Суднобудівельний завод "Затока" спеціалізується на будівництві танкерів і контейнеровозів, а також ремонті суден різного дедвейту і призначення. Система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001.

"Затока" входить до складу холдингової компанії "АвтоКрАЗ".