Керівництво «СКБ Меделектротехніки» звернеться до Клюєва для захисту від рейдерів

Керівництво «Спеціального конструкторського бюро медичної електротехніки» (СКБ МЕТ) (м. Кам`янець-Подільський) має намір просити Міжвідомчу комісію з питань боротьби з рейдерством, очолювану першим віце-прем`єр-міністром Андрієм КЛЮЄВИМ розглянути питання спроби рейдерського захоплення підприємства.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор СКБ МЕТ Олег ТРАЧУК.

Він відзначив, що вже протягом п`яти років шляхом ведення різних господарських суперечок керівництво одного з місцевих приватних підприємств здійснює спроби заволодіти виробничими приміщеннями СКБ. Ситуація, за його словами, досягла моменту, коли на виконання рішень суду, вже 2 грудня приміщення можуть бути продані на торгах новому власнику за значно заниженою ціною.

За словами юриста Сергія КОСТЯЧУКА, продаж приміщень планується на виконання рішення господарського суду Хмельницької області про відшкодування боргу СКБ МЕТ перед місцевим ПП у розмірі 600 тис. грн.

Ця сума, за його словами, підлягає відшкодуванню як оплата ремонту 800 кв. м площі, який нібито провело ПП - орендар приміщень. При цьому юрист відзначив, що з цим ПП договір оренди було розірвано через невиконання ним зобов`язань з оплати оренди.

Також С.КОСТЯЧУК повідомив, що насправді ремонт приміщень в такому обсязі і за таку суму виконано не було.

«Пізніше з`ясувалося, що ті приватні підприємці, які підписали акти (про виконані роботи – УНІАН) і договори, визнали, що вони підписали ці документи за обіцянку матеріальної винагороди і навіть не були на об`єкті», - сказав юрист.

Він також відзначив, що госпсуд залишив поза увагою ці факти і ухвалив рішення про відшкодування боргу.

Окрім того, С.КОСТЯЧУК повідомив, що за оцінкою експертів, один з трьох корпусів підприємства коштує 2,4 млн. грн., другий - 4,3 млн. грн., а на торги всі приміщення підприємства виставлені за ціною 1,5 млн. грн.

Також, він відзначив, що при виставлянні на торги приміщень підприємства були порушені тимчасові норми оголошення про продаж.

«Все було зроблено, щоб занизити ціну об`єкту і не допустити конкурсного продажу цих приміщень, і, я так розумію, продати їх якимсь зацікавленим людям, які вже «поклали на нього око», - відзначив С.КОСТЯЧУК.

*** «Спеціальне конструкторське бюро медичної електротехніки» (СКБ МЕТ) (м. Кам`янець-Подільський) існує з 1964 року. З моменту заснування займалося виробництвом електропроводів для керованих торпед. Потім виробництвом більш широкого спектру кабельної продукції. З 1978 року підприємство почало виробляти електроди для медичної промисловості. На сьогодні підприємство випускає: провід-електроди для діагностики і електростимуляції органів і тканин людини; провід-електроди для діагностики серцевої діяльності і електростимуляції серця; індикатори кислотності шлунку.