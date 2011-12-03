Honda відкликає понад 300 тисяч автомобілів через дефекти подушок безпеки

Понад 300 тисяч автомобілів по усьому світу відкликає японський автовиробник Honda через дефекти подушок безпеки.

Під час зіткнення автомобіля з перешкодою вони спрацьовують надто швидко, що може спричинити тяжкі травми або навіть загибель людей, повідомляє «5 канал». Проблеми виникають у машинах 2001 та 2002 років випуску. Зафіксовано вже близько 20 інцидентів з подушками безпеки. Зокрема, два роки тому у США через це загинуло двоє людей.

Фахівці зазначають, що несправності виникають у Honda не вперше. За останні 4 роки у різних країнах відкликали близько 2 мільйонів автрмобілів.

Водночас, представники автоконцерну заявили, що більше повернень через цю проблему не буде.