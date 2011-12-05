Янукович завтра відвідає Єнакієво

Завтра, 6 грудня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до м. Єнакієве Донецької області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, основною метою поїздки є участь в урочистому пуску доменної печі № 3 у ПАТ «Єнакіївський металургійний завод».

У повідомленні уточнюється, що для висвітлення візиту глави держави з Донецька до Єнакієвого поїдуть не більш як 20 представників ЗМІ. «Це пов`язано з виробничими обмеженнями на ПАТ «ЄМЗ», - відзначили у прес-службі ОДА, додавши, що фото-, відео- і друковані матеріали з місця події будуть поширені серед журналістів через прес-службу ОДА.