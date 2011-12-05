Українські компанії зацікавлені у розширенні присутності в Іраку - Грищенко

11:56, 05 грудня 2011
Промисловість
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Український бізнес має великий інтерес до отримання нових контрактів від іракського уряду і співпраці з іракськими приватними компаніями.

Про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО під час зустрічі зі своїм іракським колегою Хошияром ЗЕВАРІ, яка відбулася у рамках Міжнародної конференції з питань Афганістану у Бонні, повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики МЗС.

Керівник українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що в контексті посилення економічної складової в діяльності вітчизняної дипломатії, зокрема у рамках роботи з Радою експортерів при МЗС України, чітко окреслився інтерес українських підприємств до присутності на ринку Іраку.

Х. ЗЕВАРІ, у свою чергу, сказав, що офіційний Багдад в цілому задоволений попередньою співпрацею з українськими постачальниками високотехнологічної продукції і зацікавлений в розширенні такого партнерства. Глава МЗС Іраку подякував за підтримку Україною його держави в скрутні для неї часи після скидання диктатури Саддама Хусейна.

Міністри закордонних справ також обговорили перспективи активізації політичного діалогу на високому рівні.

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