Інвестиції в запущену сьогодні доменну піч на ЄМЗ склали 220 млн. дол.

Група компаній "Метінвест" ввела сьогодні в експлуатацію сучасний комплекс доменної печі №3 (ДП-3) на Єнакіївському металургійному заводі, інвестувавши в проект понад 220 млн. доларів.

Як повідомили УНІАН в "Метінвесті", у результаті запуску нового об'єкта випуск чавуну на Єнакіївському метзаводі збільшиться на 1,2 млн. тонн на рік і досягне більше 3 млн. тонн на рік в цілому по доменному цеху.

Введення в роботу нової ДП-3 здійснене у рамках технологічної стратегії розвитку металургійних підприємств групи "Метінвест".

Довідка УНІАН. ЄМЗ є одним зі світових лідерів з виробництва товарної заготовки. До групи входять ВАТ "Єнакіївський металургійний завод" і українсько-швейцарське спільне підприємство ТОВ "Метален", які здійснюють господарську діяльність на одному виробничому майданчику і мають єдиний виробничий цикл. Компанія робить катану і литу заготовки, стержневий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, кутники та ін.).

За підсумками 2010 р. Єнакіївський метзавод наростив до 2009 р. виробництво основних видів продукції на 1,6-11,8%.

ЄМЗ входить в Дивізіон сталі і прокату Групи "Метінвест".

"Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств Групи "Метінвест" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але і забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвест" є група СКМ (71,25%) і "Смарт-холдинг" (23,75%), які спільно управляють компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" – керівна компанія Групи "Метінвест".