Україна відновлює співпрацю з ЄС у науковій і технологічній сферах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 16 листопада.

Угода спрямована на забезпечення подальшого розвитку наукового і технологічного співробітництва між Україною та ЄС.

Укладення угоди викликане необхідністю відновлення дії Угоди між Україною та Євросоюзом про наукове і технологічне співробітництво, підписаної у Копенгагені 4 липня 2002 року, та відповідає прагненням обох сторін до розвитку співробітництва у сфері науки і технологій.

Реалізація положень угоди сприятиме становленню партнерських відносин між Україною і ЄС у сфері науки і технологій, створенню належних умов для ефективного використання науково-технічного потенціалу обох сторін та захисту прав інтелектуальної власності.