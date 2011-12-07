Перелік товарів для фінпідтримки під час експорту буде готовий у другій половині 2012р.

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, а також Міністерству фінансів у другій половині 2012 року підготувати перелік товарів українського походження, для експорту яких може надаватися державна фінансова підтримка.

Таке доручення міститься у розпорядженні Кабміну №1206 від 16 листопада 2011 р.

Цим документом затверджено план заходів щодо розвитку і реалізації експортного потенціалу України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на 2012 рік.

Термін виконання доручення – третій квартал 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, у вересні п.р. Кабінет міністрів затвердив Державну програму розвитку внутрішнього виробництва на період 2012-2015 рр.

Мета програми – підвищення економічної стійкості держави за рахунок розвитку внутрішнього виробництва, а також активізація механізмів імпортозаміщення.