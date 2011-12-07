Україна готує для відправлення до Іраку чергову партію бронетранспортерів БТР-4

Державне підприємство «Завод ім. Малишева» виготовило і готує для відправлення до Іраку чергову партію нових українських бронетранспортерів БТР-4.

Про це сказав в інтерв’ю кореспондентові УНІАН виконуючий обов’язки генерального директора заводу ім. Малишева Микола БЄЛОВ, коментуючи процес освоєння на підприємстві серійного випуску колісних БТР-4 та виконання іноземних замовлень.

«Бронетранспортери виготовлені в рамках контракту між Україною та Іраком, сьогодні техніка проходить приймально-здавальні випробування, і десь на початку січня ми плануємо відправити її замовникові», - сказав М.БЄЛОВ.

За його словами, загальна кількість машин «другої за рахунком партії становить 32 одиниці». «18 бронетранспортерів, з яких 14 лінійні і 4 командирські, готує завод Малишева. Ще 14 БТРів виготувало КБ ім. Морозова – це командно-штабні, ремонтні, санітарні та інші спецмашини», - уточнив М.БЄЛОВ.

«Наприкінці грудня, - зазначив керівник заводу, - ми очікуємо інспекцію замовника для здачі-прийомки БТР-4». При цьому він додав, зокрема, що в країні імпортера працює «гарантійна бригада ХКБМ» і офіційних претензій до машин першої партії «у замовника немає».

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна підписала з Іраком контракт, згідно з яким має поставити Багдаду 420 БРТ-4. Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро ім. Морозова (ХКБМ), співвиконавець – Державне підприємство «Завод ім. Малишева» (Харків). Вартість всього великого контракту, яким передбачено, в тому числі, поставки з України до Іраку літаків Ан-32 та ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол. Колісні БТР-4 розроблені конструкторами ХКБМ. Перша партія БТР-4 для Іраку була виготовлена на виробничій базі КБ ім. Морозова і в кількості 26 одиниць відправлена замовнику з території заводу ім. Малишева 20 квітня 2011 року. На сьогодні завод ім. Малишева налагодив серійний випуск БТР-4 на своїй виробничій базі.

БТР-4 призначений для транспортування особового складу мотострілкових підрозділів та їх вогневої підтримки в бою. БТР-4 використовується для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії в різних умовах, у тому числі в умовах застосування противником зброї масового ураження. БТР-4 може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування і морської піхоти, виконувати поставлені завдання як удень, так і вночі, в різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Діапазон робочих температур навколишнього повітря від -40 до +55° С.