ВР спростила процедуру імпорту металобрухту

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про металобрухт».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 із 311 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено спрощення процедури, пов’язаної із імпортом (ввезенням) металобрухту за умови збереження діючої системи державного контролю за імпортом (ввезенням) та транзитом металобрухту.

В ухваленому сьогодні законі вилучено положення щодо необхідності погодження імпорту металобрухту органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища за місцем, де має провадитися переробка металобрухту.

В законі передбачено, що порядок імпорту (ввезення) та транзит металобрухту територією України визначається Кабінетом міністрів України.