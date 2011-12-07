У Херсоні суд заборонив працівникам машинобудівного заводу пікетувати ОДА

Суд заборонив профкому Херсонського машинобудівного заводу пікетувати місцеву обласну державну адміністрацію.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у профкомі ХМЗ.

Зокрема, за їх даними, вчора, 6 грудня, суддя Херсонського окружного адміністративного суду В.ГОРШКОВ задовольнив позов мерії Херсона щодо заборони на проведення мирних акцій протесту профспілковим комітетом ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» на площі Свободи перед будівлею Херсонської ОДА.

Зокрема, суд взяв до уваги заяви представників херсонської мерії про те, що повідомлення про проведення акції було подане в мерію не у тій формі, яка регламентується законом. Також представники мерії стверджували, що організатори акції не забезпечили технічні умови для проведення таких акцій – не встановили на площі біотуалети для пікетувальників.

Але головною претензією мерії було те, що пл. Свободи не входить до списку тих місць, які визначені рішенням міськради № 1140 від 24 березня 2006 року для проведення в обласному центрі мітингів, зборів, походів і демонстрацій.

Суд дійшов висновку, що мирні акції працівників ХМЗ можуть «порушувати громадський порядок, права і свободи населення м. Херсон, створювати умови для безладів і злочинів».

Крім того, суд вважає, що пікети працівників ХМЗ «неодмінно призведуть до дезорганізації роботи органів влади, місцевого самоврядування, військових частин, безлічі підприємств і організацій».

Рішення Херсонського окружного адмінсуду може бути оскаржене в 10-денний термін.

За словами гендиректора ХМЗ Віктора СЛОБОДЯНЮКА, який прокоментував рішення суду, даний вердикт профком підприємства обов`язково оскаржить в апеляційній інстанції. Також В.СЛОБОДЯНЮК повідомив, що сьогодні в мерію представники профкому відвезуть нове повідомлення про проведення мирних акцій, написане за усіма правилами, вказаними у чинному законодавстві.

Водночас у профкомі ХМЗ заявили, що до ухвалення рішення в апеляційному суді пікетування будівлі Херсонської ОДА тимчасово припиняється.

Як повідомлялося, 6 грудня в Херсоні на акцію протесту проти бездіяльності влади щодо підтримки великих підприємств обласного центру прийшла майже 1 тис. людей.

Зокрема, до 650 працівників ХМЗ, які прийшли вже не вперше під будівлю ОДА, приєдналися близько 300 працівників Херсонського бавовняного комбінату.

У профспілці ХМЗ повідомили, що розраховують на підтримку працівників інших підприємств Херсона, які не працюють за потурання обласних властей.

Довідка УНІАН. Працівники ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» з понеділка, 5 грудня, поновили мирні протестні акції, вимагаючи від обласної влади сприяння в "пробитті" на рівні МінАП участі заводу у державних програмах з розвитку вітчизняного машинобудування і захисту від тіньових схем включення до зазначених держпрограм техніки іноземного виробництва.