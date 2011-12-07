Прикарпаття до кінця наступного року планують повністю очистити від гексахлорбензолу

До кінця наступного року Прикарпаття мають очистити від гексахлорбензолу.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації, про це у Калуші на засіданні міжвідомчої групи з питань вивчення ситуації, що склалася у зоні Домбровського кар’єру і на полігоні гексахлорбензолу, поінформував директор департаменту екологічної безпеки Міністерства екології та природних ресурсів України Олександр СОКОЛОВ. За його словами, із Калуша залишилось вивезти 12-13 тис. т гексахлорбензолу. Водночас він зауважив, що точної кількості гексахлорбензолу, який ще залишається на полігоні, нині невідома.

О.СОКОЛОВ повідомив, що за останні півтора року з Калуша вивезли 16 тис. т гексахлорбензолу. Він поінформував, що на наступний рік у проекті держбюджету уже передбачено як мінімум 115 млн. грн. на роботи з вивезення цієї отрути з Калуша. За словами О.СОКОЛОВА, необхідно ліквідувати два основні небезпечні фактори: вивезти той гексахлорбензол, який може завдати шкоди найближчим часом, і упередити проникнення залишків токсичних речовин в чисте середовище і особливо у водоносні горизонти.

Як повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Василь ПЛАВ’ЮК 12-13 грудня з території Прикарпаття вивезуть останні 20 тонн непридатних до використання агрохімікатів. Тоді, за його словами, Івано-Франківщина приєднається до перших 6 областей України, які «повністю очищені від отрутохімікатів».

Довідка УНІАН. Гексахлорбензол - стійка канцерогенна органічна сполука, одна з найнебезпечніших отруйних речовин. Його накопичення відбулося на найбільшому в Європі полігоні токсичних відходів у Калуші Івано-Франківської області, де зберігаються відходи калієвого виробництва. Лише півграму гексахлорбензолу може спричинити незворотні процеси в організмі людини: руйнування печінки, центральної нервової, серцево-судинної системи.

Указом Президента України від 10 лютого 2010 року №145 територію міста Калуш і сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області було оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Гексахлорбензол із Калуша вивозять на переробку у Великобританію і Польщу.