Росія повернула Кременчуцькому сталеливарному заводу сертифікат відповідності

Регістр сертифікації на Федеральному залізничному транспорті Росії повернув Кременчуцькому сталеливарному заводу сертифікат відповідності на рами бічні візків вантажних вагонів.

Про це УНІАН повідомив представник підприємства.

За його словами, виявлені представникам Регістру невеликі невідповідності у виробничому процесі були усунені. Сталеливарний завод виконав всі вимоги Регістру сертифікації та "Укрзалізниці".

"Сьогодні ми почали відпускати продукцію замовникам", - сказав представник підприємства.

Нагадаємо, 23 вересня Регістр сертифікації на Федеральному залізничному транспорті Росії видав сталеливарному заводу припис про призупинення дії сертифіката відповідності на рами бічні візків вантажних вагонів. Цьому передував позаплановий інспекційний контроль.

Через це підприємство не відвантажувало продукцію замовникам і вагонобудівні підприємства в листопаді істотно знизили обсяги виробництва вантажних вагонів.

Довідка УНІАН. ВАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого і чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.