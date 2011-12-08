Концерн «Стирол» вийшов на 100% завантаження виробничих потужностей

ПАТ «Концерн «Стирол» запустив у роботу третій агрегат з випуску аміаку, який простоював три роки, таким чином вийшовши на стовідсоткове завантаження виробничих потужностей, повідомили УНІАН в прес-службі Дмитра Фірташа.

За словами голови Спостережної ради ПАТ «Концерн «Стирол» Олександра ХАЛІНА, після виведення «Стиролу» на 100% завантаження виробничих потужностей, підприємство щодоби випускає 4,5 тисяч тонн рідкого аміаку, 3 тисячі тонн карбаміду та 2,2 тисячі тонн аміачної селітри.

Загальний обсяг інвестицій, вкладених у 2011 році власником підприємства Головою Ради директорів Групи компаній Group DF Д.Фірташем у відновлення та розвиток «Стиролу», перевищив 420 млн. гривень. Зокрема, у відновлення роботи третього агрегату аміаку було вкладено 120 млн. гривень.

Повне завантаження потужностей «Стиролу» дозволить збільшити випуск азотних добрив для потреб внутрішнього ринку, а також наростити експортні поставки. Найбільш привабливими ринками для поставок азотних добрив на сьогодні є США та європейські країни.

Голова Спостережної ради ПАТ «Концерн «Стирол» відзначив, що коли Д.Фірташ у вересні 2010 року став власником концерну «Стирол», підприємство знаходилось у складному технічному стані, зокрема, виробництво аміачної селітри та один цех аміаку простоювали вже два роки. «Завдяки інвестиціям Дмитра Фірташа, за рік підприємство стало на ноги. Було відновлено виробництво аміачної селітри та відновлена робота всіх агрегатів аміаку», - відзначив О.ХАЛІН.

За словами О.ХАЛІНА, за останній рік кількість робітників була збільшена на 50% – до 4270 людей у вересні 2011 року проти 2800 людей у червні 2010 року. Також у півтора рази зросла середня заробітна плата співробітників «Стиролу».

Довідка УНІАН. Концерн «Стирол» є одним з найбільших в Україні виробників азотних добрив.

У грудні 2010 року Глава Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ заявив, що «Стирол» буде виведений на 100% завантаження виробничих потужностей до кінця 2011 року.

Дмитро Фірташ є власником «Рівнеазоту», «Стиролу», Сєвєродонецького та Черкаського «Азоту». У 2011 році у їх модернізацію Дмитро Фірташ інвестував близько 1 млрд. гривень. Дмитро Фірташ планує інвестувати у модернізацію та розвиток чотирьох азотних підприємств ще 1,7-1,8 млрд. гривень.