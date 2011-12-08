Мінськ. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО не проти участі іноземних інвесторів у розробці білоруських калійних родовищ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив сьогодні на нараді з розвитку калійної галузі.

«Родовища сильвінітових руд – національне надбання країни. Але це не означає, що для прискорення розвитку галузі ми не можемо використовувати іноземний капітал, залучити інвестора, що має найсучасніші передові технології», - сказав Президент.

За його словами, є немало солідних компаній, які пропонують свою участь у цій сфері. «Будь-який бажаючий інвестувати кошти може взяти участь у конкурсі на спільну роботу з видобутку й переробки калійних добрив. Спільну взаємовигідну співпрацю ми лише вітаємо».

Президент також зазначив, що Білорусь планує збільшити обсяг видобутку калійних добрив.

«Наступного року заплановано введення в експлуатацію першої черги Березовської, другої та третьої - Краснослобідської копалень. У 2015 році потужності ВАТ «Білоруськалій» становитимуть не менше 11 млн. тонн мінеральних добрив. І це не межа», - підкреслив О.ЛУКАШЕНКО.

Він сказав, що в нинішній п`ятирічці планується почати будівництво Доросинської копальні. За рахунок освоєння Петриківського родовища й будівництва там гірничо-збагачувального комбінату потужності збільшаться ще на 3 млн. тонн калійних добрив на рік. Освоєння Ніжинської ділянки Старобінського родовища й спорудження ще одного калійного комбінату забезпечать загальний випуск добрив обсягом понад 15 млн. тонн.

Президент Білорусі також запросив усіх бажаючих взяти участь у приватизації «Білоруськалію».

«Хто бажає брати участь у придбанні акцій цього підприємства – ласкаво просимо, вестимемо з вами діалог», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

На сьогоднішній день уже визначено вартість «Білоруськалію», й вона становить мінімум 30 млрд. дол., повідомляє прес-служба Президента Білорусі.

Водночас О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що Білорусь не поспішає з приватизацією «Білоруськалію». "Нам не треба продавати це підприємство, ні одну акцію, ні дві, ні десять, ні всі 100%. Тому, якщо хтось починає вищати, що дуже висока ціна, ніхто у білорусів не купить за такою ціною «Білоруськалій», то й не треба. Я хочу, щоб це знали й наші шахтарі», - підкреслив Президент Білорусі.

Довідка УНІАН. ВАТ «Білоруськалій» - один із найбільших у світі й найбільший на території СНД виробник і постачальник калійних мінеральних добрив.

Функціонуючи на базі Старобінського родовища калійних солей ВАТ «Білоруськалій» включає чотири рудоуправління, допоміжні цехи та обслуговуючі підрозділи, в яких зайнято близько 20 тисяч осіб. Із травня 2009 року введено в експлуатацію Краснослобідську копальню.

ВАТ «Білоруськалій» - потужне, ефективне підприємство, приносить країні близько 3 млрд. дол. доходів у валюті. За словами глави білоруської держави, протягом п`яти років очікується, що вартість калійних добрив зросте до 1 тис. доларів за тонну проти сьогоднішньої в 500-600 доларів.