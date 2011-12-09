ВР внесла зміни у законодавство про операції з давальною сировиною

Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 268 з 295 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що з урахуванням технологічних особливостей переробки Кабінет міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики може відносити до операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах відділові види операцій, якщо не відбувається зміни коду згідно з УКТ ЗЕД.

Відповідно до завершальних положень, Кабінет міністрів України у тримісячний термін з дня набуття чинності цього закону повинен розробити і затвердити порядок віднесення Кабінетом міністрів України окремих видів операцій до операцій з давальницькою сировинаю в зовнішньоекономічних відносинах у разі, якщо не відбувається зміни коду УКТ ЗЕД.