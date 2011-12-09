Злочевський: Україна підтримує укладення нової угоди з обмеження викидів

Міністр екології та природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ виступив за укладення країнами-членами ООН нової всеохоплюючої угоди щодо обмеження викидів та ініціював створення дорожньої карти з реалізації Кіотського протоколу до 2050 року.

З такою заявою він виступив на 7-й Зустрічі Сторін Кіотського протоколу в м. Дурбан (Південно-Африканська Республіка), повідомили УНІАН у прес-службі Мінекології.

«Строк нової угоди не має обмежуватись 2020 роком», - відзначив міністр.

У своєму виступі М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ запевнив, що Україна в повному обсязі виконує зобов’язання щодо обмеження викидів. Більше половини світових скорочень викидів в межах проектів спільної реалізації досягнуті в Україні, сказав він.

«Президент та уряд активно підтримують використання відновлювальної енергії. В Україні реалізовані та продовжують розроблятися найбільші у світі проекти з використання сонячної та вітрової енергетики, - відзначив міністр. – Ми перебуваємо на шляху до створення внутрішньої системи торгівлі викидами, як одного з найбільш дієвих механізмів, який довів свою ефективність».

Також міністр підкреслив, що Україна готова разом з іншими країнами-сторонами взяти на себе більш амбіційні кількісні зобов’язання в межах другого періоду дії Кіотського протоколу.

Крім того, за даними прес-службі, М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ провів зустріч із виконавчим секретарем Рамкової конвенції з питань зміни клімату (РКЗК ООН) Христиною ФІГУЕРЕС. Вони обговорили процедуру відновлення повноцінної роботи механізму міжнародної торгівлі квотами та реалізації проектів спільного впровадження в Україні. Виконавчий секретар РКЗК ООН високо оцінила прогрес України у вирішенні цього питання і пообіцяла сприяння зі свого боку.

Під час розмови М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ і Х.ФІГУЕРЕС розглянули можливість проведення в Україні наступної Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН у 2013 році.

Як повідомлялося, 27 листопада у м. Дурбан (ПАР) розпочалась 17-та Конференція Сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату та 7-ма зустріч Сторін Кіотського протоколу. Українську делегацію очолює М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Ці міжнародні форуми є вищими керуючими органами Конвенції і Протоколу і збираються щорічно в кінці року в складі понад двохсот делегацій країн і міжнародних організацій. Цього року в Дурбані розглядатимуться перспективи Другого періоду Кіотського протоколу та гнучких механізмів Кіотського протоколу, які вже реалізуються Сторонами, в тому числі і Україною.

Завдяки використанню фінансових механізмів Кіотського протоколу Україна протягом 2009-2010 рр. залучила до держбюджету 470 млн. євро за «схемою зелених інвестицій», а українські підприємства отримали близько 650 млн. євро інвестицій від реалізації «проектів спільного впровадження».

З огляду на досягнуті результати, у цьому році делегація України візьме участь у формуванні конструктивної позиції на посткіотський період.

Основні завдання, які стоять перед делегацією України це: досягти ухвалення рішення про другий період Кіотського протоколу та залучення до прийняття зобов`язань найбільших країн, які викидають парникові гази; відстояти, із закріпленням в міжнародних документах, право «країн з перехідною економікою» отримувати фінансову і технологічну допомогу за рахунок міжнародних фондів для забезпечення низьковуглецевого розвитку національних економік; домогтись збереження можливості реалізації гнучких механізмів Кіотського протоколу, у тому числі проектів спільного впровадження, після 2012 року.

Робота 17-ї Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату та 7-ї зустрічі Сторін Кіотського протоколу завершиться 10 грудня.