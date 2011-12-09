Україна в 2012 році поставить Китаю партію силових установок для танка МБТ-2000

Україна в 2012 році поставить Китаю партію силових установок для танка MВТ-2000 виробництва КНР.

Як сказав в інтерв’ю кореспондентові УНІАН виконуючий обов’язки генерального директора Державного підприємства «Завод ім. Малишева» Микола БЄЛОВ, згідно з контрактом, підписаним влітку 2011 року, близько 50 комплектів силових установок (моторно-трансмісійних відділень – МТВ) «мають бути поставлені до кінця 2012 року».

За його словами, загальна вартість контракту становить близько 20 млн. дол.

«У випадку успішного виконання контракту в перспективі партнер може замовити ще 200-250 таких комплектів», - сказав М.БЄЛОВ.

Раніше, зазначив він, завод ім. Малишева, згідно з контрактом, підписаним 2008 року, вже поставив Китаю 93 комплекти силових установок до танка MВТ-2000.

За словами керівника заводу, до комплекту МТВ входить дизельний двигун 6ТД2 потужністю 1200 к.с., розроблений Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» – головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування (ХКБД) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.