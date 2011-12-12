Термін дії Кіотського протоколу продовжено на п'ять років

Учасники конференції ООН з питань клімату в ПАР домовилися про продовження терміну дії Кіотського протоколу і про підготовку нової міжнародної кліматичної угоди.

Переговори на 17-ій конференції Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату завершилися результативно на 14-у добу після початку, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Близько 200 делегацій вирішили продовжити термін дії Кіотського протоколу про зниження викидів парникових газів. Також затверджено "дорожню карту" з підготовки нової всеосяжної і універсальної міжнародної угоди. На відміну від Кіотського протоколу, вона юридично буде обов`язковою для всіх країн, а не тільки для частини промислово розвинених.

Новий документ передбачається ухвалити до 2015 року, а почне працювати він до 2020 року. Термін дії Кіотського протоколу, який минає в 2012 році, продовжується на п`ять років.

Як повідомлялося, 12 жовтня Комітет з дотримання Кіотського протоколу Конвенції ООН зі зміни клімату призупинив участь України в міжнародній торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Кіотський протокол було прийнято у Кіото 12 грудня 1997 року, він набрав чинності 16 лютого 2005 року. У ньому визначені порядок і принципи спільного виконання зобов`язань зі скорочення парникових викидів шляхом укладання спеціальних угод між сторонами протоколу.

Міністр екології і природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ сподівається, що вже у лютому 2012 року Україна може повернути собі право торгівлі квотами на викиди парникових газів.