Виробництво легкових авто в Україні зросло на 39%

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-листопаді, за оперативними даними, збільшилося на 39,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 89,817 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром».

За даними Асоціації, виробництво автобусів в Україні в січні-листопаді збільшилося на 42,8%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 3391 штуки.

Також у повідомленні сказано, що виробництво вантажних автомобілів в Україні в січні-листопаді скоротилося на 36,8%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 3079 штук.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Укравтопрому», в 2010 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 14,2%, порівняно з 2009 роком, до 74,992 тис. штук. Виробництво автобусів збільшилося на 76,5% - до 2693 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилося в 2,2 рази - до 5129 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Корпорація «АІС» (ТОВ «КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» (ЗАТ «Чернігівський автозавод» і ЗАТ «Бориспільський автозавод») та ін.