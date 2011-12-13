Канада вийшла з Кіотського протоколу - перша із країн

Канада вийшла з Кіотського протоколу про боротьбу з глобальним потепленням.

Як повідомляє радіо «Свобода», про це заявив у понеділок канадський міністр захисту навколишнього середовища Пітер КЕНТ.

Торонто не схвалив внесені до документу нові зобов`язання промислово розвинених країн щодо скорочення викидів в атмосферу вуглекислого газу.

Аналітики вважають, що консервативний уряд Стівена ХАРПЕРА не хоче завдавати збитків процвітаючому нафтовидобутку у так званих "нафтових пісках".

Канада стала першою країною, яка скористалася своїм правом відмовитися брати участь у Кіотському протоколі.

Як повідомляв УНІАН, учасники конференції ООН з питань клімату в ПАР домовилися про продовження терміну дії Кіотського протоколу і про підготовку нової міжнародної кліматичної угоди.

Переговори на 17-ій конференції Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату завершилися результативно на 14-у добу після початку, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Новий документ передбачається ухвалити до 2015 року, а почне працювати він до 2020 року. Термін дії Кіотського протоколу, який минає в 2012 році, продовжується на п`ять років.

Нагадаємо, 12 жовтня Комітет з дотримання Кіотського протоколу Конвенції ООН зі зміни клімату призупинив участь України в міжнародній торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Кіотський протокол було прийнято у Кіото 12 грудня 1997 року, він набрав чинності 16 лютого 2005 року. У ньому визначені порядок і принципи спільного виконання зобов`язань зі скорочення парникових викидів шляхом укладання спеціальних угод між сторонами протоколу.

Міністр екології і природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ сподівається, що вже у лютому 2012 року Україна може повернути собі право торгівлі квотами на викиди парникових газів.