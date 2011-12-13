Працівники Запорізького заводу феросплавів пікетують Міненерго

Представники трудового колективу ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) пікетують будівлю Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, вимагаючи письмових підтверджень початку процесу передачі підприємству підстанції «Ф-2». (Продаж підстанції «Ф-2» ЗЗФ дозволить віднести підприємство до 1-го класу споживачів електроенергії – УНІАН.)

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший майстер цеху №4 ЗЗФ Олександр ДАНОВ, після двох тижнів з тієї миті, як заступник міністра енергетики Сергій ЧЕХ пообіцяв трудовому колективу ЗЗФ прискорити процес передачі підстанції підприємству, жодних реальних дій так і не було.

О.ДАНОВ відзначив, що тепер від заводу вимагають надіслати на адресу «Запоріжжяобленерго» лист, в якому ЗЗФ має письмово підтвердити свою згоду на придбання підстанції Ф-2. «Чому від нас не просили цього листа раніше - незрозуміло, адже всім чудово відомо, що підприємство вже майже рік добивається передачі підстанції», - сказав він.

Представник підприємства також повідомив, що сьогодні заступник міністра енергетики С.ЧЕХ передав працівникам заводу документ, підписаний секретарем наглядової ради «Запоріжжяобленерго», згідно з яким здійснюватиметься продаж підстанції Ф-2. «Там, зокрема, сказано, що точно визначити терміни продажу підстанції неможливо, тоді як два тижні тому нам говорили, що підстанція буде передана заводу впродовж 2,5 місяців», - сказав О.ДАНОВ і зазначив: «Нам також повідомили, що пошуком оцінювача для підстанції займатиметься не Фонд держмайна, а саме «Запоріжжжяобленерго».

Представник ЗЗФ також висловив стурбованість тим фактом, що в документі «Запоріжжяеобленерго», що регламентує продаж підстанції, одним із етапів є проведення відкритого конкурсу. «Раніше нам обіцяли, що підстанція буде продана саме ЗЗФ, як підприємству, на території якого вона фактично розташована. Тепер виходить, що на конкурс з її продажу можуть подати заявки, наприклад, «Запоріжсталь» або «Дніпроспецсталь» - хто більше грошей дасть, той і переможе. Нам же знову доведеться йти з простягнутою рукою і просити», - сказав О.ДАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада 2011 року під час пікетування будівлі Міненерго працівниками ЗЗФ заступник міністра енергетики С.ЧЕХ пообіцяв, що впродовж 2,5 місяців питання продажу ПАТ «Запорізький завод феросплавів» підстанції «Ф-2» буде вирішене.

«Міністерством ухвалено рішення про продаж підстанції «Ф-2» нашому заводу. Найближчим часом Міненерговугілля відправить до Фонду держмайна необхідні документи для того, щоб визначити структуру, яка проведе оцінку підстанції, після чого впродовж 2,5 місяців ця підстанція буде продана нашому заводу. Продаж підстанції заводу дозволить відновити обсяги виробництва феросплавів на ЗЗФ і повернути наших людей, які були звільнені впродовж цього року», - сказав 29 вересня представник трудового колективу ЗЗФ О.ДАНОВ.

Як відзначають на ЗЗФ, переведення заводу в 2-й клас споживачів електроенергії, внаслідок відмови «Запоріжжяобленерго» продовжити із заводом договір оренди підстанції «Ф-2», призвів до скорочення завантаження виробничих потужностей ЗЗФ з 70% (станом на початок 2011 року) до 40%. В результаті, бюджети всіх рівнів недоотримали в 2011 році близько 1 млрд. грн., а керівництво заводу було вимушене звільнити 1400 працівників. Якщо завод не буде переведено в 1-й клас споживачів електроенергії, до кінця року доведеться звільнити ще 800 чоловік, а саме підприємство опиниться на межі повної зупинки.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» впродовж багатьох років відносився до 1-го класу споживачів електроенергії. Проте з 1 січня 2011 р. завод було переведено на 2-й клас енергоспоживання, згідно з яким тариф на електроенергію для ЗЗФ зріс майже в два рази - до 83 коп. за 1 кВт (без ПДВ). Окрім цього, з 1 січня 2011 року НАК «Енергетична компанія України» розірвала із ЗЗФ договір оренди електропідстанції «Ф-2», розташованої на території заводу, внаслідок чого ЗЗФ був позбавлений можливості отримання хоча б частини необхідної для виробничих цілей електроенергії за1-м класом споживання.