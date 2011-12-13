Імпорт міндобрив в Україні виріс на 85%, експорт - на 94%

Україна в січні-жовтні 2011 року збільшила імпорт мінеральних добрив на 85,1% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 662 млн. 974,4 тис. дол. США.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період експорт мінеральних добрив збільшився на 94,3% - до 1,424 млрд. 986,5 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2010 році збільшила імпорт мінеральних добрив на 62,3% порівняно з 2009 роком - до 417 млн. 707,5 тис. дол. США. Експорт мінеральних добрив збільшився на 9,6% - до 940 млн. 625,4 тис. дол.