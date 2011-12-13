«АрселорМіттал Кривий Ріг» скоротив виробництво прокату на 9,8%

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг» за підсумками січня-листопада 2011 р. виробило 4,47 млн. тонн прокату, що на 487 тис. тонн або на 9,8% менше, ніж за січень-листопад 2010 р.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

За 11 місяців меткомбінат виплавив 5,155 млн. тонн сталі, що на 498 тис. тонн, або на 8,8% менше, ніж за результатами аналогічного періоду 2010 р.

За звітний період на "АрселорМіттал Кривий Ріг» вироблено 4,416 млн. тонн чавуну, що на 484 тис. тонн, або на 9,8% менше від показника за січень-листопад 2010 р.

За інформацією прес-служби меткомбінату, у листопаді виробництво основних видів продукції залишилося на рівні попереднього місяця.

За словами глави адміністрації з виробництва ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг» Олександра ІОСЬКОВА, 1 листопада в агломераційному цеху №2 була призупинена робота агломашини №5, ремонт якої розрахований на два місяці. Ремонтні роботи спрямовані на підвищення загальної ефективності роботи машини і скорочення її позапланових простоїв.

У мартенівському цеху підприємства був проведений холодний ремонт двованного сталеплавильного агрегату №6. Ремонт вели цілодобово, що дало можливість завершити його за 8 днів замість запланованих 12-ти.

Довідка УНІАН. ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки. Виробничі потужності підприємства, яке має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн. тонн сталі і понад 6,7 млн. тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки і Європи.

"АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2010 р. збільшив до 2009 р. виробництво основних видів продукції на 19,3-21,6%.