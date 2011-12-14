Контроль торгових підприємств посилять

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністру України – міністру економічного розвитку і торгівлі Андрію КЛЮЄВУ терміново розробити зміни до законодавства щодо забезпечення якості і безпеки товарів на українському ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

«Потоку різносортних товарів потрібно поставити заслін, і взагалі зробити неможливим попадання на український ринок товарів, які не відповідають стандартам і технічним вимогам. Ще на кордоні завертати те, чому місце на звалищі небезпечних відходів», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр наголосив на необхідності введення штрафних санкцій для продавців товарів, упровадження зобов`язання за власний кошт вилучати неякісні товари з ринку, компенсувати завданий збиток, а також дозволити Держспоживнагляду перевіряти без попередження торгові підприємства.