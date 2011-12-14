Максимальний штраф за порушення норм безпеки на виробництві можуть підвищити до 1700 грн.

Держгірпромнагляд пропонує підвищити максимальний штраф за порушення норм безпеки на виробництві з 238 грн. до 1700 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила начальник управління нормативно-правового забезпечення Держгірпромнагляду України Ірина КАЛИНОВСЬКА.

«Зараз ми спрямовуємо наші зусилля на підвищення розмірів штрафів», - сказав вона, зазначивши при цьому, що на сьогодні низький розмір штрафу призводить до того, що роботодавцям простіше за нього сплатити, ніж спрямувати ці засоби на відповідні заходи з охорони праці.

Максимальний розмір штрафу, який може бути накладений на посадову особу, становить 238 грн., зазначила І.КАЛИНОВСЬКА. «Ми пропонуємо визначити максимальний розмір адміністративного стягнення, накладеного на посадову особу, - 1700 грн.», - заявила вона.

Також, за словами І.КАЛИНОВСЬКОЇ, пропонується підвищити штраф за кримінальне порушення у сфері безпеки праці на виробництві - до 3400 грн.

І.КАЛИНОВСЬКА повідомила, що на сьогодні відповідний законопроект перебуває на розгляді у Верховній Раді.