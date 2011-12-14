У 2011 році на виробництві загинули 618 українців, травмовано 7700 - Держгірпромнагляд

В Україні у 2011 році зафіксовано 618 смертей на виробництві, усього з початку року було травмовано 7700 працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила начальник управління організації державного нагляду Держгірпромнагляду України Наталя ЄМЕЛЬЯНОВА.

«За 11 місяців ми маємо результат роботи - 618 загиблих на виробництві. Це менше, ніж у минулі роки - 2009-му, 2008-му, але, на жаль, істотно більше, ніж у 2010 році», - зазначила вона.

За словами фахівця, найбільш травмонебезпечними галузями в країні на сьогодні є вугільна промисловість, агропромисловий комплекс, гірничорудна промисловість, будівництво, житлово-комунальне господарство, підприємства транспорту, газопостачання. «Смертельних випадків - кожен шостий шахтар», - підкреслила Н.ЄМЕЛЬЯНОВА.

70% випадків травматизму на виробництві відбувається з організаційних причин, - додала вона.

Також Н.ЄМЕЛЬЯНОВА нагадала, що близько року Держгірпромнагляд перебуває у стадії ліквідації: «Ми втратили багато професіоналів під час ліквідації, і до сьогоднішнього дня не мали можливості поповнювати свої лави. Скорочення на 3% дало скорочення показників нашої роботи і призвело до зростання травматизму на виробництві».