В Україні зростання промвиробництва у листопаді становило 3,8%, у січні-листопаді – 7,8%

В Україні зростання промислового виробництва у листопаді поточного року порівняно з листопадом 2010 року становило 3,8%, у січні-листопаді 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 7,8%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в листопаді порівняно з жовтнем ц.р. спад промвиробництва становив 2,8%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва у листопаді ц.р. проти листопада 2010 року по галузях становило: у видобувній промисловості – 7,8% (до жовтня ц.р. – спад 1,3%), зокрема у видобуванні корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – 5,5% (до жовтня ц.р. – спад 3,3%), у видобуванні паливно-енергетичних корисних копалин – зростання 9,7% (до жовтня ц.р. – зростання 0,3%).

В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва у листопаді ц.р. порівняно з листопадом 2010 року становило 0,8% (до жовтня ц.р. – спад 5,3%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – зростання 4% (до жовтня ц.р. – спад 5%).

У легкій промисловості у листопаді зафіксовано спад обсягів виробництва на рівні 9,1% (до жовтня ц.р. – спад 3,9%), зокрема у текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – спад 8,3% (до жовтня ц.р. – спад 4%), у виробництві шкіри, виробів з неї – спад 12,1% (до жовтня ц.р. – спад 3,5%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, спад виробництва у листопаді ц.р. проти листопада 2010 року становив 2,2% (до жовтня ц.р. – спад 0,2%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 4,8% (до жовтня ц.р. – спад 1,4%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – зростання 0,6% (до жовтня ц.р. – зростання 4,8%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості в листопаді ц.р. проти листопада 2010 року зафіксовано зростання обсягів виробництва на 10,2% (до жовтня ц.р. – зростання 7,9%), зокрема у хімічному виробництві – зростання 14,8% (до жовтня ц.р. – зростання 11%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – спад 7,1% (до жовтня ц.р. – спад 4,5%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – зростання 0,8% (до жовтня ц.р. – спад 12%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у листопаді ц.р. порівняно з листопадом 2010 року спад виробництва становив 1,4% (до жовтня ц.р. – спад 7%), у машинобудуванні зафіксовано спад на рівні 0,6% (до жовтня ц.р. – спад 9,4%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – спад 2,2% (до жовтня ц.р. – спад 9,3%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – зростання 6% (до жовтня ц.р. – спад 2%), у виробництві транспортного устаткування – спад 3,6% (до жовтня ц.р. – спад 14,1%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 14,2% (до жовтня ц.р. – зростання 8,3%).

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва у грудні 2010 року порівняно з груднем 2009 року становило 12,5%, у 2010 році порівняно з 2009 роком зростання промислового виробництва становило 11%.