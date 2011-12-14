Інфраструктура якості відкриє для України європейський ринок - посол Великобританії

Розвиток в Україні інфраструктури якості і механізмів міжнародної акредитації відкриє для українських товарів європейський ринок.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив посол Великобританії в Україні Лі ТЕРНЕР на відкритті проекту Twinning між ЄС і Національним агентством з акредитації України (НААУ) "Подальше посилення діяльності Національного агентства з акредитації України відповідно до європейської практики".

"Належна акредитація дасть можливість відкрити європейський ринок для української продукції. Європейський ринок - це понад 500 млн. людей з досить високим рівнем життя і повними кишенями доларів і євро", - сказав Л.ТЕРНЕР.

Він також зазначив, що включення України в європейську систему акредитації якості сприятливо позначиться і на внутрішньому ринку країни.

"Вільний рух товарів, які дасть акредитація, є дуже важливим для України. Якщо у вас є високоякісна продукція, яку ви можете продавати в Європі, то вона ж є і на українському ринку, і ви можете нею користуватися. Така ситуація є абсолютно безпрограшною", - сказав він.

Л.ТЕРНЕР сказав, що одним з партнерів НААУ в проекті буде Інститут стандартів Великобританії (BSI). Другим партнером буде Німецький федеральний інститут випробувань і досліджень матеріалів (ВАМ).

У свою чергу, керівник проектів BSI Володимир ЯКУБОВ розповів, що суть проекту Twinning - у сприянні НААУ в розвитку інфраструктури акредитації в Україні і отриманні визнання агентства Європейською асоціацією з акредитації.

"Основна мета акредитації - це зменшення технічних бар'єрів у торгівлі. Щоб досягти цієї мети, у кожній країні є інфраструктура якості, у яку входять стандартизація, акредитація, оцінка відповідності, метрологія і нагляд за ринком. Акредитація є важливою частиною інфраструктури якості", - сказав В. ЯКУБОВ агентству УНІАН.

Довідка УНІАН. Проект Twinning між ЄС і Національним агентством з акредитації України "Подальше посилення діяльності Національного агентства з акредитації України відповідно до європейської практики" буде реалізовано впродовж двох років. Вартість проекту - 1,5 млн. євро.