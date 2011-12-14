Ринок кондиціонерів за підсумками року може скоротитися на 5-10% - експерт

Український ринок кондиціонерів за підсумками 2011 року може скоротитися на 5-10%.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор постачальника кондиціонерної техніки - компанії "ЛІКОНД" Володимир СТЕПУРА.

За його інформацією, з початку 2011 р. на ринку спостерігався майже 20% ріст, проте, за словами В. СТЕПУРИ, очевидно, це було наслідком аномально жаркого літа 2010 р., коли попит на кондиціонерну техніку іноді перевищував пропозицію. У той же час, як зазначає директор "ЛІКОНДУ", в цілому на попит на кондиціонери в 2011 році мали негативний вплив ряд негативних чинників, зокрема, непроста економічна ситуація, ситуація на ринку будівництва і нерухомості, зниження платоспроможності населення. Як результат вже у літні місяці поточного року не спостерігалося сезонного підвищення продажів. При цьому, за словами В. СТЕПУРИ, підготовка до Євро-2012, в цілому, істотно не вплинула на ситуацію на українському кліматичному ринку, за винятком сегменту устаткування, призначеного для кондиціонування об'єктів інфраструктури і готельної нерухомості.

За словами В. СТЕПУРИ, однією з найбільш важливих тенденцій, яка характеризує кліматичний ринок у 2011 році, стало посилення інтересу споживачів і корпоративних клієнтів до енергоефективного устаткування. Наприклад, посилюється інтерес споживачів до використання кліматичної техніки, яка використовує альтернативні поновлювані джерела енергії.

За інформацією директора "ЛІКОНДУ", найбільш затребуваними моделями в сегменті побутового кондиціонерного устаткування у 2011 році, як і раніше, залишилися спліт-системи настінного типу холод-тепло, холодовиробництва 2,5 кВт, хоча і зафіксували вищий, ніж зазвичай, ріст інтересу до моделей холодовиробництва 2 кВт. У сегменті мультизональних систем найбільший попит мали системи холод-тепло холодовиробництва 28 кВт.

За прогнозами фахівців "ЛІКОНДУ", 2012 рік обіцяє бути складнішим для українського ринку кондиціонерів, ніж цей. Завершення фінансування Євро-2012, нерозпродані значні складські запаси, тривала фінансово-економічна криза та ін. можуть призвести до посилення тенденції скорочення кондиціонерного ринку в Україні, яка означилася у 2011 році. У той же час, істотніший вклад в структуру продажів кондиционерного ринку вноситимуть "бюджетні" побутові спліт-системи. Серед найбільш ходових побутових спліт-систем велику ринкову вагу матимуть моделі холодовиробництва менше 2,5 кВт. Наслідуючи загальносвітові тенденції, на ринку України також істотно збільшиться пропозиція інверторних моделей.